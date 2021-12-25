أوميكرون.. هذا هو سبب انخفاض معدل الوفيات

يرى الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، أن سبب انخفاض وفيات بسبب “أوميكرون” بالدول الغربية يعود إلى العدد الكبير للملقَحين ضد الفيروس. كما قارن “مياسنيكوف” في قناته على “تلغرام” المعلومات الأخيرة حول عدد الوفيات بكورونا في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا. حيث يتراوح هذا المؤشر بين 0.1 بالمائة و0.4 بالمائة.

في حين قال الطبيب الروسي، “يبدو أن الإصابة بـ” أوميكرون ” تتم بشكل معتدل للغاية. ولا يؤدي إلى ازدياد عدد الوفيات في الدول التي تتميز بالمستوى العالي للتطعيم”،. مشيرا إلى أن نسبة الملقحين في هذه الدول تبلغ 60-70 بالمائة.

كما توصل الطبيب إلى استنتاج أن سلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا ستشمل روسيا قريبا أيضا. داعيا الناس للتطعيم ضد كورونا.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 278.8 مليون إصابة. وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 278.866.214، وإجمالي الوفيات 5.392.020 . في حين تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ816.362 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 51.962.787.

وتلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ618.655 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.234.623. في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 479.133 وإجمالي إصابات 34.772.626

كما جاءت في المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ298.508 وإجمالي إصابات 3.943.764. وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 296.268 وإجمالي إصابات 10.164.951.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات202.242 وإجمالي إصابات 2.271.549. وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 148.324 وإجمالي إصابات 11.958.841.

في حين جاءت بالمرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.047 وإجمالي إصابات 4.261.412. وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 136.386 وإجمالي إصابات 5.567.644. تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.306 وإجمالي إصابات 6.181.784.