أوميكرون يتحور ويظهر متغيرا جديدا

شدد البروفيسور الفرنسي، جان فرانسوا دلفريسي، اليوم الثلاثاء على قناة فرانس إنفو على النقلة النوعية التي يفرضها متغير أوميكرون.

وقال إن الموجة العالمية الحالية ستستمر حتى منتصف مارس القادم. على الرغم من الذروة التي تم الإعلان عنها سابقا.

وأشار جان فرانسوا دلفريسي إلى أن الوباء سيستمر، مشيرا إلى أن موجة العلاج في المستشفى ستكون ثقيلة حتى منتصف مارس.

وكشف المتحدث عن نوع جديد فرعي لأوميكرون يدعى BA.2، مرجحا أنه أكثر قابلية للانتقال.

وقال جان فرانسوا دلفريسي عن هذه السلالة التي تم اكتشافها في الدنمارك إن المجلس العلمي يراقبها باهتمام كبير.

وأوضح أن الارتفاع في الحالات التي لوحظت في الدنمارك من المرجح أن تكون بسبب BA.2.

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