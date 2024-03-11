“أوناب”: تسويق كميات معتبرة من الدجاج المستورد عبر 131 نقطة

يشرع الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن “أوناب”، اليوم، بتسويق كميات معتبرة من الدجاج المجمد المستورد.

وسيتم تسويق الدجاج المجمد المستورد على مستوى نقاط البيع التابعة للديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن “أوناب”.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للمجلس، كشف المدير العام للديوان، حسان بن زازة أن الديوان قام بتسطير برنامج “محكم” تحسبا لشهر رمضان، بغرض تعزيز مخزون اللحوم البيضاء، يتضمن عرض كميات من اللحوم المجمدة المستوردة، تقدر ب 3 آلاف طن، بدءا من غدا الاثنين على مستوى نقاط البيع التابعة له.

وأضاف بيان المجلس الشعبي الوطني أنه سيتم توفير الدجاج الطازج، الذي ينتجه الديوان، على مستوى 131 نقطة موزعة عبر التراب الوطني، منها 53 توجد بالأسواق الجوارية.

في إطار برنامج الديوان الخاصة بالشهر الفضيل خصص الديوان 67 وحدة لإنتاج الدجاج الحي على مستوى 13 مذبحا عبر المستوى الوطني.

وأشار بن زازة إلى قيام الديوان بإستيراد أكثر من 5 ملايين بيض تفقيس من المجر واسبانيا من أجل رفع انتاج الصيصان. بالإضافة إلى تموين المربين بهذه الصيصان بسعر 120 دج للصوص الواحد.