أوناب: توفير المواد الأولية لأعلاف الدواجن بأسعار تنافسية بداية من مارس

ستوفر المؤسسة العمومية لتغذية و تربية الدواجن “أوناب”، إبتداء من منتصف مارس. المواد الأولية لإنتاج أعلاف الدواجن بأسعار تنافسية لفائدة المربين. بهدف خفض تكلفة الإنتاج.

وقال المكلف بالإعلام بمؤسسة “أوناب”، لاليق محمد السعيد، في تصريح “لوأج”، أن المؤسسة ستكون لديها وفرة في الذرة والصوجا إبتداء من 15 مارس القادم. ما يعني توفير الأعلاف للمربين و من ثمة الدواجن للمستهلكين بأسعار تنافسية.

كما تشكل المواد الأولية للأعلاف 70 بالمائة من تكلفة اللحوم البيضاء. مشيرا إلى أن إرتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية بشكل جنوني مما أثر على أسعار الأعلاف والدواجن.

وبخصوص طريقة إستفادة المربين من هذه المواد، كشف لاليق عن إطلاق منصة عبر الموقع الإلكتروني لمجمع أوناب “عن قريب”. تسمح للمربين بالتسجيل فيها وطلب حاجياتهم من المواد الأولية عبرها مباشرة. مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات تدخل في إطار مساعي ضبط السوق.

أما بالنسبة للقرار المعلن عنه والمتعلق بتسقيف سعر الدجاج عند 350 دج/كلغ بكل نقاط البيع التابعة للديوان على المستوى الوطني والبالغ عددها 78 نقطة. فاعتبر أن هذا السعر مناسب مقارنة بالأسعار الحالية في الأسواق الجوارية التي وصلت إلى 450 دج/كلغ. مؤكدا أن المؤسسة تتدخل دائما كلما كان هناك إرتفاع في الأسعار.

من جهة أخرى، طمأن ذات المتحدث، كافة المستهلكين بخصوص وفرة المنتوج في رمضان “بجودة عالية وبأسعار مدروسة”.

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