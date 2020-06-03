أوناب: نحو 29 ألف قنطار من اللحوم البيضاء سوقت خلال رمضان بسعر لم يتجاوز الـ250 دج للكلغ

قام ديوان أوناب بتسويق نحو 29 ألف قنطار من اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان الماضي بسعر لا يتجاوز 250 دج للكيلوغرام الواحد.

وكشف، اليوم الاربعاء، الرئيس المدير العام للديوان الوطني لتغذية الأنعام و تربية الدواجن”أوناب”، محمد بطراوي، أن الديوان تمكن من تسويق نحو 29 ألف قنطار من اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان الماضي بسعر لا يتجاوز 250 دج للكيلوغرام الواحد”.

وقال ذات المتحدث، في تصريح لوكالة الانباء، أن الديوان يحوز حاليا على مخزونات كافية من اللحوم البيضاء تقدر بحوالي 44 ألف قنطار سيتم الافراج عن كميات منها بشكل تديريجي لتموين الاسواق حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.