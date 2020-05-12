أوناب يشرع في تسويق 57 ألف قنطار من الدجاج لكسر الأسعار

شرع الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن اليوم الثلاثاء، في تسويق مخزون من الدجاج قدره 57 ألف قنطار بسعر 250 دينار للكيلوغرام الواحد.

وقال المدير العام للديوان الوطني محمد بطاوي، أن هذه العملية جاءت لكسر أسعار الدجاج التي إرتفعت إلى 360 دينار خلال الأيام الأخيرة حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف أنه تم تخصيص 51 نقطة بيع على مستوى 23 ولاية بما فيها العاصمة، البليدة، وهران، عنابة وقسنطينة وغيرها.

وقال بطراوي أنه إضافة إلى نقاط البيع الثابتة، تم تخصيص نقاط بيع متنقلة عن طريق الشاحنات تتنقل للأحياء السكنية عبر كامل التراب الوطني لبيع الدواجن.