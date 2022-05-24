أوناب ONAB تقترح شراء الدجاج من المربين لهذه الاسباب

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سبب تراجع أسعار اللحوم البيضاء على مستوى السوق الوطنية بعد عرفت إرتفاعا رهيبا في المدة الاخيرة. وحسب الوزارة ان سبب التراجع في الأسعار جاء بعد إتخاذ عدة إجراءات أثمرت بالتراجع من 500 دينار إلى 350 دينار للكيلوغرام.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بالتشاور مع مختلف الفاعلين و الديوان الوطني المهني لتغذية الأنعام بتسقيف أسعار بيع الصيصان. وذلك بتحديد سعره في حدود 80 دينار. وهذا الإجراء جاء لكسر المضاربة مع ضبط الشعبة. إضافة إلى ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية من الكتاكيت الموجهة لإنتاج اللحوم البيضاء.

وأشارت الوزارة إلى ان سعر الكتكوت حاليا انخفض الى حدود 50 دينار بعدما تجاوز200 دينار. كما ساهمت إعادة انطلاق عمليات وضع الكتاكيت الموجهة لإنتاج اللحوم البيضاء في تراجع الأسعار.

طالع أيضا: الدواجن.. إجراءات عاجلة لتجاوز الأزمة الحالية