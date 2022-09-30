أوناس:”أشعر بالتحسن وأتمنى مساعدة فريقي هذا الموسم”

كشف لاعب المنتخب الوطني ونادي ليل الفرنسي، أدم أوناس، عن رغبته في التألق مع فريقه هذا الموسم.

وصرح اليوم الجمعة، أوناس على هامش الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة لوريان في الدوري الفرنسي:”بلعب المباريات و العمل الكبير في التدريبات أتحسن”.

وأضاف أوناس:”أتمنى مساعدة فريقي هذا الموسم، عندما يكون لديك فرصة للتسجيل ، يجب عليك وضعها مباشرة في الشباك “.

وأضاف أوناس : ” نعرف أن فريق لوريان جيد ، هم يحتلون المركز الثالث، لكننا سنذهب إلى هناك بطموح كبير “.