أوناس:”تطورت كثيرا في إيطاليا ولست نادما على اللعب لنابولي”

أكد النجم الدولي الجزائري لفريق “نيس” الفرنسي “آدم أوناس” أنه ليس نادما على اللعب لسنتين مع نابولي الإيطالي.

وقال “أوناس” في حوار مع قناة “بيين سبورتس”:”لم يكن مشواري في الدوري الإيطالي إخفاقا بالنسبة لي، عندما تلعب في نادي كبير ومع لاعبين عالميين فإن ذلك ليس مضيعة للوقت”.

“في موسمي الأول مع نابولي تعلمت الكثير من الناحية التكتيكية مع ساري أما في الموسم الثاني مع أنشيلوتي فكانت لدي فرص المشاركة بشكل أكبر”.

وختم:”الدوري الإيطالي سمح لي بالتطور كثيرا من الناحية الدفاعية وأصبحت أكثر نضجا من ذي قبل”.