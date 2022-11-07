أوناس:”ندمت على اختيار نابولي.. وتجربة كروتوني فتحت عيناي”

فتح الدولي الجزائري ولاعب نادي ليل الفرنسي، أدم أوناس، قلبه لموقع “La voix du Nord”، للحديث عن تجاربه طيلة مسيرته الكروية.

وصرح أدم أوناس:”لو يعود بي الزمن للوراء لن أختار الانتقال إلى نابولي، سأختار بين البقاء في نادي بوردو للموسم الثالث أو الذهاب نحو نادي روما الإيطالي الذي كان يريدني بعد رحيل محمد صلاح”.

وأضاف أوناس:”الخيارات مهمة في الحياة، وأنا أخطأت حينها في خياراتي، تجربتي بنادي كروتوني فتحت عيناي، وأنا وعائلتي اليوم سعداء بالعودة لفرنسا”.

كما تحدث أوناس عن التتويج الوحيد الذي يمتلكه في مسيرته:”الفوز بكأس أمم إفريقيا مع المنتخب الوطني بعد 29 سنة، كانت لحظات مميزة”.

وأردف أوناس:”الجمهور كان ينتظر منا الإنجاز وكنا متحدين وجديين في العمل إذ حضّرنا في قطر ودرجة الحرارة كانت تبلغ الـ40 درجة”.

وتابع أوناس:”الأجواء كانت رائعة عند عودتنا للجزائر كأبطال إفريقيا، أمضينا ست ساعات بالحافلة لقطع مسافة 20 كيلومترًا بين المطار ووسط المدينة”.

“وكان هناك أربعة ملايين شخص ينتظروننا للاحتفال وكان البعض يرقصون على الطريق السريع”.