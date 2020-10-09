أوناس: “أتمنى تسجيل العديد من الأهداف مع كالياري”

أبدى النجم الجزائري “آدم أوناس” عن سعادته بالانضمام لنادي “كالياري” في آخر ساعات الميركاتو الشتوي.

وقال “أوناس” في حوار أجراه مع موقع “الفريق”: “انضممت لكالياري من أجل مساعدته على التطور”.

وأضاف: “لم ألعب كثيرا في المواسم الأخيرة، لذا سأعتمد على المدرب لاستعادة لياقتي و سأعطي كل ما عندي للنادي و الأنصار”.

وتابع: “أتمنى تسجيل العديد من الأهداف لمساعدة هذا النادي الذي يعجبني كثيرا، ومن ثم الذهاب معه بعيدا”.

في حين ختم كلامه: “أنا هنا لمساعدة المجموعة، أنا متأكد بأنها ستساعدني فوق الميدان و خلال الحصص التدريبية”.