أوناس: “أتمنى تسجيل العديد من الأهداف مع كالياري”

أبدى النجم الجزائري “آدم أوناس” عن سعادته بالانضمام لنادي “كالياري” في آخر ساعات الميركاتو الشتوي.
وقال “أوناس” في حوار أجراه مع موقع “الفريق”: “انضممت لكالياري من أجل مساعدته على التطور”.
وأضاف: “لم ألعب كثيرا في المواسم الأخيرة، لذا سأعتمد على المدرب لاستعادة لياقتي و سأعطي كل ما عندي للنادي و الأنصار”.
وتابع: “أتمنى تسجيل العديد من الأهداف لمساعدة هذا النادي الذي يعجبني كثيرا، ومن ثم الذهاب معه بعيدا”.
في حين ختم كلامه: “أنا هنا لمساعدة المجموعة، أنا متأكد بأنها ستساعدني فوق الميدان و خلال الحصص التدريبية”.
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