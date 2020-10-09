أوناس: “أتمنى تسجيل العديد من الأهداف مع كالياري”

الرياضة
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أوناس: “أتمنى تسجيل العديد من الأهداف مع كالياري”
بقلم أمير بهلول

أبدى النجم الجزائري “آدم أوناس” عن سعادته بالانضمام لنادي “كالياري” في آخر ساعات الميركاتو الشتوي.

وقال “أوناس” في حوار أجراه مع موقع “الفريق”: “انضممت لكالياري من أجل مساعدته على التطور”.

وأضاف: “لم ألعب كثيرا في المواسم الأخيرة، لذا سأعتمد على المدرب لاستعادة لياقتي و سأعطي كل ما عندي للنادي و الأنصار”.

وتابع: “أتمنى تسجيل العديد من الأهداف لمساعدة هذا النادي الذي يعجبني كثيرا، ومن ثم الذهاب معه بعيدا”.

في حين ختم كلامه: “أنا هنا لمساعدة المجموعة، أنا متأكد بأنها ستساعدني فوق الميدان و خلال الحصص التدريبية”.


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