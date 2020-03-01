أوناس أساسيا في مواجهة بوردو

وضع باتريك فييرا، مدرب نادي نيس الفرنسي، الدولي الجزائري آدم أوناس، ضمن قائمته الأساسية، تحسبا لمواجهة نادب بوردو.

وكشف نادي نيس، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب فييرا، أين تواجد إسم أوناس، ضمنها.

ويأتي هذا بالنظر للمردود الجيد الذي بصم عليه الدولي الجزائري، في آخر مباراة شارك فيها رفقة ناديه نيس، أين سجل هدفا ومنح تمريرة حاسمة، أمام بريست.

يذكر أن نادي نيس، سيحل اليوم الأحد، ضيفا على نادي بوردو، ضمن الجولة الـ27 من الليغ1 الفرنسية.