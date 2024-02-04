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الرياضة

أوناس أساسيا مع ليل لأول مرة هذا الموسم

بقلم محمد لمين صحراوي
أوناس أساسيا مع ليل لأول مرة هذا الموسم
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تواجد الدولي الجزائري، آدم أوناس، في التشكيلة الأساسية لنادي ليل الفرنسي، لأول مرة في الموسم الكروي الجاري 2023-2024.

ويواجه نادي ليل، اليوم الأحد، ضيفه كليرمون فوت، برسم الجولة الـ 20 من الليغ1، وهي المرة الأولى التي يبدأ فيها أوناس، لقاءات ناديه أساسيا.

وتواجد أوناس، في التشكيلة التي اختارها المدرب باولو فونسيكا، إلى جانب زميله في الخضر، نبيل بن طالب.

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