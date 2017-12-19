أوناس أساسي لأول مرة.. ونابولي يتأهل

شارك الجزائري “أدم أوناس” لاعبُ نابولي الإيطالي لأول مرة كأساسي في تشكيلة المُدرب “ساري” سهرة اليوم الثلاثاء في كأس إيطاليا.

وزج مُدرب “البارتينوباي” باللاعب الشاب “أوناس” لأول مرة كأساسي منذ قدومه في الصائفة الماضية من فريق بوردو الفرنسي.

ولم يُكمل الدولي الجزائري اللقاء حيث إستبدله “ساري” في الدقيقة 76 بزميله “ألان”.

وذلك عندما كانت النتيجة تُشير إلى تقدم نابولي بهدفا دون رد على حساب ضيفه أودينيزي بملعب “سان باولو”.

وهي النتيجة التي إنتهى على وقعها اللقاء ليتأهل الفريق الأزرق السماوي إلى الدور الثمن النهائي من كوبا إيطاليا.