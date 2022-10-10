أوناس أساسي مع ليل ويفوز ضد لانس

شارك الدولي الجزائري، أمس الأحد، أدم أوناس، أساسيا في فوز فريقه ليل ضد لانس، برسم الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وعرف اللقاء، مشاركة لاعب الخضر أساسيا من جانب ليل طيلة الـ90 دقيقة، في اللقاء الذي عرف فوز فريقه ضد لانس بهدف لصفر.

ولمس أوناس 54 كرة، منها 26 تمريرة ناجحة بنسبة نجاح 85%، كم ا قدم أوناس تمريرتين مفتاحيتين في اللقاء، وسدد مرتين.

لينال لاعب المنتخب الوطني أوناس علامة 7.1 في اللقاء.