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الرياضة

أوناس: “أسعى لتقديم أفضل ما لديّ لمواصلة المشاركة أساسيا مع ليل”

بقلم كريم تيغرمت
أوناس: “أسعى لتقديم أفضل ما لديّ لمواصلة المشاركة أساسيا مع ليل”
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أبدى الدولي الجزائري، آدم أوناس، عزمه على مواصلة تقديم أفضل ما لديه للحفاظ على مكانته الأساسية مع ناديه ليل.

وصرّح أوناس، في ندوة صحفية: “المرحلة الأولى من هذا الموسم كانت صعبة نوعا ما بالنسبة لي بسبب الإصابة”.

كما أضاف: “التحضيرات التي أجريتها مع المنتخب الوطني ساعدتني على استعادة مستواي تدريجيا، وحاليا ألعب بانتظام وأنا سعيد بذلك”.

وتابع آدم أوناس: “يجب عليّ إظهار أفضل ما لديّ من مباراة لأخرى، من أجل اثبات للمدرب بأنه يمكنه مواصلته الاعتماد عليّ، وأتمنى أن لا أتعرض لإصابة أخرى”.

رابط دائم : https://nhar.tv/vvtgv
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