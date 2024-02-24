أوناس: “أسعى لتقديم أفضل ما لديّ لمواصلة المشاركة أساسيا مع ليل”

أبدى الدولي الجزائري، آدم أوناس، عزمه على مواصلة تقديم أفضل ما لديه للحفاظ على مكانته الأساسية مع ناديه ليل.

وصرّح أوناس، في ندوة صحفية: “المرحلة الأولى من هذا الموسم كانت صعبة نوعا ما بالنسبة لي بسبب الإصابة”.

كما أضاف: “التحضيرات التي أجريتها مع المنتخب الوطني ساعدتني على استعادة مستواي تدريجيا، وحاليا ألعب بانتظام وأنا سعيد بذلك”.

وتابع آدم أوناس: “يجب عليّ إظهار أفضل ما لديّ من مباراة لأخرى، من أجل اثبات للمدرب بأنه يمكنه مواصلته الاعتماد عليّ، وأتمنى أن لا أتعرض لإصابة أخرى”.