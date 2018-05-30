أوناس أمام فُرصة العمر!

سيكون الدولي الجزائري، آدم أوناس في الأسابيع القادمة، على موعد مع فُرصة العمر، لفرض نفسه مع “نابولي” بعد طول انتظار.

وأشار موقع “نابولي ماغازيت” بأن الجناح الطائر، وبعد مُعاناته الموسم الماضي، سيتحصل على فُرصته كاملة مع المُدرب الجديد “كارلو أنشيلوتي”.

وأوضح ذات المصدر، بأن الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”البيرتينوبي” لن يتردّد في الاعتماد على اليساري، خاصة وأنه مُقتنع بموهبته.

يُذكر بأن “أنشيلوتي” يعرف “أوناس” منذ أن كان في “بوردو”، بل وحاول استقدامه لصفوف “بايرين ميونيخ” منذ سنتين من الآن.