أوناس :”الأمور غامضة..”

كشف الدولي الجزائري “آدم أوناس” بأنه والى حد الساعة لم يُحدد وجهته المُستقبلية، وهذا قبل شهر عن غلق الميركاتو الصيفي.

وصرّح الجناح الطائر لجريدة “سونتر بريس” الفرنسية قائلا :”لحد الساعة أنا لاعب في نادي نابولي، والأمور مُرتطبة بما يُريدونه مني”.

وأردف :”من الممكن أن أستمر في نابولي، سنرى ما الذي سيحدث في الأيام القادمة”.

وأشار المُتألق خلال الكان 2019 الأخيرة، بأن الأمور غامضة بالنسبة له، خاصة وأنه لا يدخل في حسابات المدرب “كارلو أنشيلوتي”.

يُذكر بأن النجم السابق لبوردو، مُرشح للعودة الى الليغ 1 من بوابة “ليل” المهتم بخدماته تحسبا لرحيل الإيفواري “نيكولا بيبي”.