أوناس بديلا مع ليل ويبدي تحمسه لداربي الشمال الفرنسي

أبدى الدولي الجزائري آدم أوناس، لاعب نادي ليل الفرنسي، اليوم الأحد، تحسمه لمباراة الداربي، التي ستجمعهم بنادي لانس.

ونشر أوناس، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو، وتغريدة أبدى من خلالهما جاهزيته، وتحسمه الكبير لهذه المواجهة.

وفي المقابل، كشفت إدارة نادي ليل، تشكيلتها الأساسية في هذه المبارة، والتي غاب عنها أوناس، ببقائه على دكة البدلاء، رفقة مواطنه بن طالب

يذكر أن آدم اوناس، ونبيل بن طالب، غابا عن قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي، الخاصة بتربص الخضر لشهر أكتوبر الجاري.