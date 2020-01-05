أوناس: “تحررت أخيرا وأتمنى مواصلة تسجيل الأهداف”

أبدى الدولي الجزائري آدم أوناس سعادته، بالمساهمة في تأهل فريقه نيس، للدور المقبل من كأس فرنسا، مبديا أمله في تسجيل المزيد من الأهداف.

وصرح آدم أوناس، للموقع الرسمي لناديه: “تمكنا من تحقيق التأهل للدور المقبل من كأس فرنسا، وهو الأمر الذي عجز الفريق في بلوغه منذ مدة”.

وأضاف: “تمكنت من التحرر أخيرا، بتسجيل أول هدف لي، وأتمنى أن أواصل التسجيل في المرحلة الثانية من البطولة”.

وتابع الدولي الجزائري: “أسعى لمساعدة فريقي، لإنها الموسم في أفضل مرتبة ممكنة من ترتيب البطولة”.

يذكر أن آدم أوناس، سجل الهدف الثاني، بعد زميله بوداوي، في مرمى نادي فريجوست سانت رافاييل، لحساب كأس فرنسا.