أوناس خارج أسوار “السان باولو” هذا الصيف

يسعى نادي نابولي الإيطالي، للتخلي عن خدمات الدولي الجزائري، آدم أوناس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لمنحه فرصة البروز مع ناد آخر.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أنّ مسؤولي نابولي، يفكرون في تسريح آدم أوناس خلال الصيف المقبل، نحو أحد الأندية الإيطالية.

ويعد نادي سمبدوريا، ضمن أبرز المرشحين للظفر بخدمات لاعب الخضر، بالنظر لإهتمامهم بخدمات آدم أوناس.

يأتي هذا في وقت لم يتمكن فيه أوناس، من فرض نفسه ضمن تشكيلة المدرب ماوريسيو ساري، منذ انضمامه لنابولي، الصيف الماضي.

وهذا بالنظر لعدم منحه الفرصة الكافية، بإشراكه في 6 مباريات فقط لحد الآن مع نابولي، بمعدل إجمالي قدره 87 دقيقة.