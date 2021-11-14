أوناس: “سعداء بملاقاة جماهيرنا من جديد ونسعى لإهدائهم الفوز”

أبدى الدولي الجزائري آدم أوناس، سعادته بعودة جماهير الخضر للمدرجات، وعزمه رفقة زملائه على اهدائهم الفوز أمام بوركينا فاسو.

وصرح آدم أوناس، اليوم الأحد، لتلفزيون “النهار”: “نقدم أفضل ما لدينا ونتمنى أن تتواصل نتائجنا الايجابية”.

كما أضاف نجم نابولي: “نبحث دائما عن تحقيق الفوز، وندرك أنه بامكاننا تقديم الأفضل، وسنسعى لذلك يوم المباراة”

وختم آدم أوناس، بالحديث عن عودة الجماهير مضيفا: “اللعب بحضور الجماهير أمر محفز أكثر، ونحن سعداء بملاقات جماهيرنا من جديد، وأتمنى أن نهديهم الفوز”.

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