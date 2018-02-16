أبدى “أدم أوناس” سعادته بتسجيله أول أهدافه مع نابولي سهرة أمس في مباريات الدوري الأوروبي ضد لايبزيغ الألماني، كما أكد الجزائري على ضرورة مواصلة العمل.

وقال أوناس: “سعيد بأول أهدافي مع نابولي كما أن هذا الأمر مفيد من الناحية النفسية ويجبرني على مواصلة العمل”.

وتابع: “كنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة ضد لايبزيغ، خاصة من الناحية البدنية والتغييرات أثرت على مردود الفريق”.

وتابع: “قدمنا كل ما لدينا وأردنا أن نثبت للمدرب أنه يمكنه الاعتماد علينا”.

أوناس شارك كأساسي وغادر في الدقيقة الـ60 عندما كان فريقه متفوقا في النتيجة بـ1-0.

يذكر أن المباراة انتهت لصالح الفريق الألماني بنتيجة 3-1.