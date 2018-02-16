أوناس: “سعيد بأول أهدافي مع نابولي”

الرياضة
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أوناس: “سعيد بأول أهدافي مع نابولي”
بقلم أمير بهلول

أبدى “أدم أوناس” سعادته بتسجيله أول أهدافه مع نابولي سهرة أمس في مباريات الدوري الأوروبي ضد لايبزيغ الألماني، كما أكد الجزائري على ضرورة مواصلة العمل.

وقال أوناس: “سعيد بأول أهدافي مع نابولي كما أن هذا الأمر مفيد من الناحية النفسية ويجبرني على مواصلة العمل”.

وتابع: “كنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة ضد لايبزيغ، خاصة من الناحية البدنية والتغييرات أثرت على مردود الفريق”.

وتابع: “قدمنا كل ما لدينا وأردنا أن نثبت للمدرب أنه يمكنه الاعتماد علينا”.

أوناس شارك كأساسي وغادر في الدقيقة الـ60 عندما كان فريقه متفوقا في النتيجة بـ1-0.

يذكر أن المباراة انتهت لصالح الفريق الألماني بنتيجة 3-1.

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