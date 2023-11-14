أوناس: “سعيد بعودتي للخضر وأطمح للمشاركة في “الكان””

أبدى الدولي الجزائري آدم أوناس، سعادته بالعودة مجددا إلى المنتخب الوطني، مؤكدا عزمه على تقديم أفضل ما لديه للتنواجد في القائمة النهائية المعنية بـ”كان “2023.

وصرح أوناس، اليوم الثلاثاء، لتلفزيون “النهار”، في المنطقة الختلطة بمركز سيدي موسى: “سعيد بتواجدي مجددا مع المنتخب الوطني”.

كما أضاف: “أطمح لتقيدم أفضل مالدي في قادم المبارتين، لاسعاد جمهور الخضر، وأعمل بجد مع فريقي للتواجد ضمن قائمة المنتخب في “الكان” المقبل”.

وشدد آدم أوناس، على ظرورة تقديمهم مردود في المستوى في قادم المبارتين، مصرحا: “علينا تقديم أقصى ما لدينا، اخلال المبارتين المقبلتين”.