أوناس: “سنعمل المستحيل لتحقيق التأهل”

علق الدولي الجزائري، آدم أوناس، على تعادلهم الأخير أمام منتخب بوركينا فاسو، في “كان” كوت ديفوار، مؤكدا في ذات الوقت اصرارهم على ضمان التأهل.

وكتب أوناس، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، عقب التعادل أمام بوركينا فاسو: “تعادل محبط”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “يتوجب علينا تقديم الأفضل، سنقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق التأهل”.

وأرفق آدم أوناس، هذا المنسور، بصور له من مشاركته في المباراة التي تعادل فيها الخضر أمس السبت، بنتيجة (2-2)، أمام بوركينا فاسو.