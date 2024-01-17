أوناس: “سنعود بقوة في مباراتنا المقبلة”

أكد الدولي الجزائري آدم أوناس، عزمه رفقة زملائه في المنتخب الوطني، على العودة بقوة في مباراتهم المقبلة من نهائيات أمم إفريقيا.

وعلق أوناس، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، على تعادلهم أمام أنغولا قائلا: “خيبة أمل كبيرة”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “كنا نأمل في مباشرة هذه البطولة بحصد أول ثلاث نقاط، سنعود بقوة في مباراتنا المقبلة”.

وأرفق آدم أوناس هذا المنشور، بصور له، من مشاركته في المبارة الأولى أمام أنغولا، أين دخل بديلا لزميله يوسف بلايلي، في الشوط الثاني.