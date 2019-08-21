أوناس سيلعب مع عطال وصفقته شبه محسومة

أصبح رحيل الدولي الجزائري آدم أوناس عن صفوف نادي نابولي أمرا مفروغا فيه، بعدما توصل نيس لإتفاق بإستعارته هذه الصائفة.

وأشارت جريدة “ليكيب” بأن الجناح الطائر حسم أموره مع فريق الجنوب الفرنسي، وسيحمل ألوانه في الساعات القليلة القادمة بصفة رسمية.

وستتضمن إعارة اليساري أفضلية الشراء للعقبان ولكن بمُقابل مالي ضخم في حدود الـ40 مليون أورو، لإجبار اللاعب على العودة للبيرتينوبي.

وأشارت تقارير إيطالية بأن الرئيس “ديلاورانتيس” غير مُتحمس للتخلي عن نجمه الصاعد، مما يُفسر المبلغ الكبير الذي يشترطه لبيعه نهائيا.

ويُرتقب أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبا، بإعتبار أن جميع الأطراف مُتفقة، مما يعني بأن أوناس سيلعب مع مواطنه عطّال.