أوناس: “شعرت بالإرهاق بسب غيابي الطويل عن المنافسة”

إعترف الدولي الجزائري آدم أوناس، بشعوره ببعض الإرهاق، خلال المباراة التي شارك فيها رفقة ناديه نيس، أمام بوردو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وصرح آدم أوناس عقب هذه المواجهة: “شعر بحالة جيدة في الشوط الأول، أين بدأت هذه المباراة بشكل جيد”.

وأضاف اللاعب السابق لنابولي: “سيرنا هذه المباراة بطريقة جيدة، إلا أنني شعرت ببعض الإرهاق، في الشوط الثاني”.

وأرجع أوناس، هذا الإرهاق، لغيابه عن المنافسة لفترة طويلة، موضحا: “لقد توقفت عن المنافسة لمدة طويلة بداعي الإصابة”.

يذكر أن هذه أول مباراة يشارك فيها آدم أوناس، بعد عودته من الإصابة التي غيبته عن الميادين لشهرين كاملين.