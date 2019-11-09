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أوناس: “شعرت بالإرهاق بسب غيابي الطويل عن المنافسة”

الرياضة
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أوناس: “شعرت بالإرهاق بسب غيابي الطويل عن المنافسة”
بقلم كريم.تيغرمت

إعترف الدولي الجزائري آدم أوناس، بشعوره ببعض الإرهاق، خلال المباراة التي شارك فيها رفقة ناديه نيس، أمام بوردو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وصرح آدم أوناس عقب هذه المواجهة: “شعر بحالة جيدة في الشوط الأول، أين بدأت هذه المباراة بشكل جيد”.

وأضاف اللاعب السابق لنابولي: “سيرنا هذه المباراة بطريقة جيدة، إلا أنني شعرت ببعض الإرهاق، في الشوط الثاني”.

وأرجع أوناس، هذا الإرهاق، لغيابه عن المنافسة لفترة طويلة، موضحا: “لقد توقفت عن المنافسة لمدة طويلة بداعي الإصابة”.

يذكر أن هذه أول مباراة يشارك فيها آدم أوناس، بعد عودته من الإصابة التي غيبته عن الميادين لشهرين كاملين.


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