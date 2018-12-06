“أوناس” صعب المنال على “فروزينوني”

الرياضة
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“أوناس” صعب المنال على “فروزينوني”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد “إنرنيستو سالفيني” المُدير الرياضي لنادي “فروزينوني” على أن إدارته، تضع الدولي الجزائري، “آدم أوناس” على رادارها إستعدادا للميركاتو الشتوي.

وصرّح قائلا :”أوناس لاعب خارق للعادة، وندرس إمكانية الإستفادة من خدماته إستعدادا للشطر الثاني من الموسم الجاري، والذي سيكون حاسما”.

وأردف :”إستقدامه لن يكون بالمهمة السهلة، لأن الكلمة الأخيرة تعود أولا لنابولي وبعدها للاعب، وأؤكد بأن الصفقة ليست في المُتناول”.

يُشار بأن الجناح الطائر لـ”الخضر”، مُرشح لتغيير الأجواء، جانفي الداخل خاصة وأنه لا يُشارك إلا نادرا مع كبير الجنوب الإيطالي.


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