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الرياضة

أوناس ضمن إهتمامات بيتيس وأندية سعودية

بقلم فيصل زيان بوزيان
أوناس ضمن إهتمامات بيتيس وأندية سعودية
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كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن دخول اللاعب الدولي الجزائري، أدم أوناس، ضمن إهتمامات نادي ريال بيتيس الإسباني، والعديد من الأندية السعودية.

ووفقا لما كشفه موقع “فووت ميركاتو” الفرنسي، أمس الأربعاء، فإن اللاعب، أوناس آدم، متواجد حاليا دون فريق، ويريد نادي ريال بيتيس التعاقد معه، لتعويض الرحيل المرتقب للاعبه، نبيل فقير.

كما أكد ذات المصدر، أن العديد من الأندية الناشطة في دوري روشن السعودي، تحسبا للتعاقد مع اللاعب الحر من أي إلتزام.

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