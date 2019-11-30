أوناس: “علينا التدارك أمام أنجي من أجل أنصارنا”

أكد الدولي الجزائري آدم أوناس، عزمه رفقة ناديه نيس، على التصالح مع أنصارهم، لتدارك خسارتهم الأخيرة، بالفوز أمام نادي أنجي.

وصرح آدم أوناس، خلال الندوة الصحفية، التي تسبق مواجهة أنجي: “نادي أنجي، يحتل المركز الثالث، ما يدل على امتلاكهم لفريق قوي”.

وأضاف الدولي الجزائري: “ستكون مباراة قوية، وعلينا نحن القيام بما يجب فوق الميدان، للخروج بالنقاط الثلاث”.

وتابع آدم أوناس: “وضعيتنا الحالية معقدة، لكن الفريق ليس في أزمة، نحن واعون بضرورة تقديم أفضل ما لدينا، لتدارك خسارتنا الأخيرة، والفوز أمام أنجي من أجل أنصارنا”.

يذكر أن نادي نيس، يستظيف سهرة اليوم السبت، نادي أنجي، لحساب الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي.