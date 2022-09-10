أوناس في القائمة المعنية بمواجهة لوام

تواجد لاعب نادي ليل الفرنسي، أدم أوناس، في قائمة فريقه المعنية بمباراة أولمبيك مارسيليا، برسم الجولة السابعة من “الليغ1”.

وحسب ما ورد في الحساب الرسمي، لفريق ليل على تويتر، فقد إستدعى المدرب باولو فونتيسكا، الدولي الجزائري، أدم أوناسللقائمة المتنقلة لمواجهة أولمبيك مارسيليا.

ومن المتوقع أن يبدأ أوناس أساسيا أمام مارسيليا، بعد إصابة زميله، الذي عوضه في الدقيقة 35 من عمر لقاء مونبيليه في الجولة السابقة من الدوري الفرنسي.