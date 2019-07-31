“أوناس” في مارسيليا لخلافة نجم المنتخب الفرنسي !!

بعد وضعه في قائمة المعروضين للبيع من طرف فريقه “نابولي” الإيطالي يقترب النجم الدولي الجزائري “أدم أوناس” من العودة للدوري الفرنسي.

حيث كشف موقع “فووت ميركاتو” اليوم الأربعاء أن فريق “أولمبيك مارسيليا” الفرنسي لايزال يُريد ضم إكتشاف كأس أمم إفريقيا 2019.

وأضاف ذات المصدر أن فريق الجنوب الفرنسي يُريد ضم اوناس لتعويض نجمه “فلوران توفين” الذي يستعد للرحيل صوب الدوري الإنجليزي.

وسبق للناخب الوطني “جمال بلماضي” أن كان النجم الأول للوام عندما كان لاعبا، وهو سيناريو من الممكن أن يتكرر في حال إتمام صفقة “اوناس”.