أوناس في نابولي..6 أشهر بين الفوضوية والموهبة

يختتم الدولي الجزائري، آدم أوناس، يوم الجمعة القادم، أشهره الست الأولى مع “نابولي” والتي كانت وبالأرقام مُخيبة على جميع الأصعدة.

وتُشير الإحصائيات بأن صاحب القدم اليُسرى، إكتفى بالظهور في 6 مُباريات في الكالتشيو “87 دقيقة” قدم خلالها تمريرة حاسمة يتيمة.

وشارك اللاعب السابق لبوردو، أيضا، في 3 مُباريات في رابطة الأبطال “36 دقيقة في المجموع” دون تسجيل ولاتقديم تمريرات حاسمة.

ويظهر من خلال الأرقام المُشار إليها بأن الجناح الصاعد لايزال في مرحلة “الفوضوية” رغم موهبته مثلما أكده مرار “ماوريتسيو ساري”.

وكان مُدرب “البيرتينوبي” طلب من أوناس، عدم إستباق الأحداث والتركيز على تطوير نفسه في الخفاء، خاصة وأنه في مُقتبل العمر.