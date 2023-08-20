أوناس: “قدمت أفضل ما لدي ونجحنا في تحقيق الفوز”

أبدى الدولي الجزائري آدم أوناس، سعادته، لسماهمته في الفوز الذي حققه ناديه ليل، اليوم الأحد، في مواجهت نانت.

وصرح اوناس، للصحافة الفرنسية: “غبت عن المباراة الماضية بسبب الإصابة، وكنت متحمسا للمشاركة اليوم، أين قدمت أفضل ما لدي”.

كما أضاف: “قدمنا مردود جيد في مباراة اليوم، سجلنا هدفين، ونجحنا في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، وهذا أمر رائع”.

وتابع آدم أوناس: “حاليا نحول تركيزنا لمباراتنا المقبلة المقررة يوم الخميس، وأين أتمنى أن أحظى بوقت لعب أكبر”.

يذكر أن آدم أوناس، ساهم بهدف، في الفوز الذي حققه ناديه ليل، اليوم الأحد، في مواجهة نانت بنتيجة (2-0)، ضمن الليغ1 الفرنسة.