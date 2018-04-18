“أوناس” قضية الساعة في “نابولي”!!

تحول الدولي الجزائري، آدم أوناس لقضية الساعة في “نابولي” وذلك بسبب عدم ظهوره في المُباريات الرسمية رغم مُعاناة فريقه هجوميا.

وإعتبر اللاعب السابق لـ”البيرتينوبي”، غويسيبي إنكوسياتي بأن المُدرب “ماوريتسيو ساري” مُطالب بالإعتماد على جناحه خلال ماتبقى من مُباريات “السيري آ”.

وصرح لإذاعة “كيس كيس” المحلية :”ما الذي ينتظره ساري للدفع بأوناس، رغم أنه يعترف بأنه يمتلك مؤهلات وموهبة كبيرة جدا”.

وأردف :”آدم أظهر عندما كان في بوردو، بأنه قادر على صناعة الفارق، والإشكال حاليا في فقدانه للثقة وهو ماسيؤثر عليه”.