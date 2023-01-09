أوناس: “كأس فرنسا هي أحد أهدافنا لهذا الموسم”

كشف الدولي الجزائري آدم أوناس، أن منافسة كأس فرنسا هي أحد أبرز أهدافه رفقة ناديه ليل الفرنسي، خلال الموسم الجاري.

وصرح أوناس، للموقع الرسمي لناديه: “كنا مجبرين على احراز الفوز في مواجهة تروا، بعد نتيجتنا الأخيرة في البطولة”.

كما أضاف: “الفوز أمام تروا كان ضروريا بالنسبة لنا، خاصة وأن المبارارة جرت على نيداننا، وكأس فرنسا هي أحد أهدافنا”.

وتابع آدم أوناس: “سنحاول تقديم أفضل ما لدينا من مباراة لأخرى، بين البطولة والكأس، الفوز فيها لاسعاد أنصارنا”.

وجاتء هذه التصريحات من آدن أوناس، عقب الفوز الذي حققه رفقة ناديه ليل، في كأس فرنسا، بنتيجة 2-1 على حساب تروا.