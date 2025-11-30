أوناس: “لاعبينا يتمتعون بامكانات واعدة ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا”

أثنى الدولي الجزائري، آدم أوناس، على عناصر المنتخب الوطني “أ”، مبديا أمله في أن يكون التوفيق حليفهم في بطولة كأس العرب 2025.

وصرح أوناس، عقب الحصة التدريبي التي أجراها رفقة المنتخب الوطني بقطر، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “ميدان التدريبات في حالة جيدة، والمجموعة كذلك”.

كما أضاف: “أجرينا الحصة التدريبية الأولى في ظروف جيدة، وان شاء الله نستهل المنافسة مباراة بمباراة، ويكون التوفيق حليفنا”.

وتابع آدم أوناس: “المجموعة المتواجد حاليا في المنتخب، تتمتع بامكانات واعدة، وأعتقد أننا سنستمتع كثيرا”.

يذكر أن المتخب الوطني “أ”، سيفتتح مشاوره في بطولة كأس العرب 2025، يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة منتخب السودان.