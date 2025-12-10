أوناس: “لا يوجد منتخب صغير في بطولة كأس العرب”

تحدث لاعب المنتخب الوطني للرديف آدم أوناس، عن مستوى الطبعة الجارية من بطولة كأس العرب، مؤكدا بأنه لا يوجد منتخب صغير.

وصرح أوناس، في هذا الخصوص، عقب فوزهم الأخير ضد العراق: “لايوجد منتخب صغير في بطولة من كأس العرب”.

كما أوضح لاعب الخضر: “لاحظنا اقصاء منتخبات كبير في هذه الطبعة من كأس العرب، والكل يقاتل بشراسة”.

وتابع آدم أوناس: “عندما نلعب في المنتخب الوطني، نلعب من أجل الوطن، ما يستوجب منا تقديم أفضل ما لدينا”.