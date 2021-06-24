أوناس لتعويض “فيغولي” في “غلطة سراي” !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن إدارة “غلطة سراي” استقرت على بديل “سفيان فيغولي” الذي سيخرج من الفريق بعد قرار المدرب “تيريم” الذي رفض الاحتفاظ به، وتريد إدارة السيم بوم التعاقد مع الجزائري الآخر “أدم أوناس”.

وأكدت ذات المصادر، أن الفريق التركي قد بدأ مفاوضاته مع اللاعب الجزائري “أوناس” من أجل إقناعه باللعب في صفوف الفريق الموسم المقبل، لكن الأمور لن تكون سهلة خاصة أن لدى لاعب الخضر العديد من العروض المغرية.

يذكر أن “أوناس” مطلوب في كل من “ميلان” و”تورينو” بالإضافة إلى أندية فرنسية، ولم يحسم النجم الجزائري وجهته، حتى أن “نابولي” يفضل التريث قبل تقرير مصيره، فهو مطالب بالتدرب تحت قيادة “سباليتي” أولا من أجل الحسم في أمره.