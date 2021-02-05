أوناس: “لم أتردد نهائيا في قبول عرض كروتوني”

تحدث الدولي الجزائري، آدم أوناس عن انضمامه لنادي كروتوني الإيطالي، مؤكدا أنه لم يتردد نهائيا في قبول عرض هذا الأخير.

وصرح أوناس لموقع ناديه الجديد: “لد كان موكلي على اتصال بإدارة كروتوني منذ عدة أيام، وأنا لم أتردد نهائيا”.

وأضاف: “من عادتي التوقيع على عقودي في الدقائق الأخيرة، بعدما أدرس كل الخيارات، ويقنعني المشروع المستقبلي الخاص بي، وهذا ما حصل مع فريقي الجديد”.

وتابع أوناس: “أنا سعيد جدا بالتواجد هنا، أريد تقديم المساعدة، وستكون المباريات المقبلة جد صعبة، لأننا نحتاج إلى جمع أكبر عدد من النقاط”.

يذكر أن آدم أوناس، انضم لنادي كروتوني الإيطالي، في الميركاتو الشتوي المنصرم، على شكل إعارة من ناديه نابولي، إلى غاية نهاية الموسم الجاري”.