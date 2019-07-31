أوناس: “لم أصدق أنني أحمل كأس إفريقيا بين يدي”

عبر الدولي الجزائري، آدم أوناس، لاعب نابولي الإيطالي، عن السعادة التي غمرته بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا 2019، خاصة بالنسبة للاعب في سنه.

وصرح آدم أوناس، في حوار، لصحيفة “سونتر براس” الفرنسية: “في البداية لم أصدق الأمر عند حمل الكأس بين يدي”.

وأضاف لاعب المنتخب الوطني”بعد تلقي العديد من اتصالات التهنئة، من طرف الأصدقاء، والأقارب، أدركت الوضع”.

وتابع أوناس: “لقد كانت تجربة رائعة، خاصة في سني هذا، مع العلم أن شعبنا انتظر هذا اللقب لفترة طويلة”.

يذكر أن آدم أوناس (22 عاما)، احتل المركز الرابع، في قائمة هدافي “كان 2019″، بعدما وقع ثلاثة أهداف، رفقة الخضر.