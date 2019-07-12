أوناس: “لم نتعود على اللعب في هذا التوقيت”

إعتبر الدولي الجزائري، آدم أوناس، أن المباراة التي جمعتهم بمنتخب كوت ديفوار، من أصعب المباريات التي خاضوها في كان مصر 2019.

وصرح آدم أوناس، عقب هذه المواجهة: “لقد كانت صعبة، كانت مباراة كبيرة، كنا أقوياء وتمكنا من الذهاب إلى أقصى حد”.

وأضاف الدولي الجزائري: “كنا أقوياء من الناحية الذهنية، وهذا ما سمح لنا بتحقيق الفوز، آمل أن نستمر بهذه الطريقة”.

وعرج أوناس، في حديثه على توقيت المباراة موضحا: “لم نكن متعودين على اللعب في مثل هذا التوقيت خلال هذه “الكان”، لكننا تمكنا من تحقيق التأهل، وأتمنى أن نواصل على هذا النسق”.