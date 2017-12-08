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أوناس :”لن أستسلم رغم الصعوبات”

الرياضة
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أوناس :”لن أستسلم رغم الصعوبات”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد الدولي الجزائري، آدم أوناس بأنه لن يستسلم، رغم الصعوبات التي تُواجهه منذ بداية الموسم الجاري، رفقة نادي “نابولي”.

وصرح من حسابه في “إنستغرام” قائلا :”لن أستسلم، مهما كان الوقت صعبا”. مُرفقا ذلك بصورة له خلال مُشاركته أمام “فينورد”.

وجاءت خرجة اليساري، في وقت عاد فيه للظهور رفقة “البيرتينوبي” كبديل، كونه لايتحصل على ثقة مُدربه “ماوريتسيو ساري” لحد الآن.

وتوقعت وسائل الإعلام الإيطالية تغيير لاعب “بوردو” السابق للأجواء، عند افتتاح الميركاتو الشتوي، وهو المُتابع من طرف “كييفو فيرونا” و”بولونيا”.

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