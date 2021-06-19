أوناس لن يعود لنابولي ويتلقى عرضا من هذا النادي الكبير

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة في وضعية الدولي الجزائري آدم أوناس، والذي تؤكد كل المعطيات بأنه لن يعود لصفوف نابولي رغم رحيل المدرب جينارو غاتوزو وتعويضه بنظيره لوتشيانو سباليتي، وهذا وفقا لما أكده الإعلام الإيطالي.

وأشارت أخبار واردة من تركيا، لدخول وكيل أعمال الجناح الطائر في مُفاوضات رسمية مع العملاق بشيكتاش، الراغب في ضمه على شكل إعارة أو شراء عقده بشكل كامل من البيرتينوبي، تحضيرا للموسم الجديد.

وأكدت الصحف في بلاد الأناضول، بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية يثير إهتمام مُسيري بطل السوبر ليغ، ويريده لتشكيل ثنائي ناري مع مواطنه رشيد غزال، أو لتعويض هذا الأخير في حالة عدم التمكن من حسم الأمور مع ليستر سيتي بخصوصه.

يُذكر بأن بطل إفريقيا لا يزال مُرتبطا مع البيرتينوبي، الى غاية صيف 2022 القادم، ولكن لا الإدارة ولا الطاقم الفني يضعانه في الحسابات المُستقبلية للفريق.