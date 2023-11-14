أوناس: “محرز الأحق بالكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2023”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الدولي الجزائري آدم أوناس، استحقاق مواطنه رياض محرز، جائزة الكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2023.
وصرح اوناس في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “رياض يستحق الكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2023 نظير حصده كل الألقاب مع ناديه الموسم الماضي”.
كما أضاف: “هو أيضا يدرك أن كل من صلاح، وماني، لم يقدما مردود كبير مع ناديهما الموسم الماضي”.
وتابع آدم أوناس: “اتوقع تتويج رياض محرز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية، ليضيف بذلك لقب جديد إلى رصيده”.
رابط دائم : https://nhar.tv/KQW4A