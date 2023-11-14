أوناس: “محرز الأحق بالكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2023”

أكد الدولي الجزائري آدم أوناس، استحقاق مواطنه رياض محرز، جائزة الكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2023.

وصرح اوناس في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “رياض يستحق الكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2023 نظير حصده كل الألقاب مع ناديه الموسم الماضي”.

كما أضاف: “هو أيضا يدرك أن كل من صلاح، وماني، لم يقدما مردود كبير مع ناديهما الموسم الماضي”.

وتابع آدم أوناس: “اتوقع تتويج رياض محرز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية، ليضيف بذلك لقب جديد إلى رصيده”.