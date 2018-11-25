أوناس محل اهتمام كييفو فيرونا وأودينيزي

أبدى ناديي كييفو فيرونا، وأودينيزي، الناشطين في السيري “أ”، الإيطالية، اهتمامهما بخدمات الدولي الجزائري آدم أوناس، لاعب نابولي.

وكشف موقع “راي سبورت” الإيطالي، أن مسؤولي ناديي كييفو، وأودينيزي، يسعيان للتعاقد مع أوناس، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف ذات المصدر، أن إدارة نابولي، لا تفكر حاليا في بيع عقد لاعبها الجزائري، لكن امكانية إعارته خلال الميركاتو المقبل، تبقى واردة.

يذكر أن آدم أوناس، شارك هذا الموسم في 5 مباريات فقط رفقة ناديه نابولي، ولازال مرتبطا بعقد إلى غاية جوان 2022.