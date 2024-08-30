أوناس محل اهتمام نادٍ من دوري “MLS” الأمريكي
بقلم فيصل زيان بوزيان
يوجد اللاعب الدولي الجزائري، آدم أوناس، ضمن اهتمامات نادٍ ينشط في الدوري الأمريكي “MLS”.
وحسب ما كشفه صحفي جريدة “ليكيب” الفرنسية، “Loïc Tanzi”، عبر حسابه على منصة “إكس”، فإن آدم أوناس، يوجد ضمن اهتمامات نادي لوس أنجلوس غالاكسي.
وأوضح المصدر ذاته أن آدم أوناس، تلقى عرضا رسميا للاتضمام إلى النادي الأمريكي، خلال الميركاتو الحالي.
ويعد أوناس لاعبا حراً من أي التزام، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق ليل الفرنسي.
Libre depuis son départ de Lille, Adam Ounas a une offre du Los Angeles FC #Mercato
— Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 30, 2024
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