أوناس مطلوب في “ميلان”

كشفت مصادر صحفية إيطالية، أن النجم الجزائري أدم أوناس مطلوب في نادي “ميلان” في حالة رحيل لاعبه “كاستييخو” المطلوب في الدوري الإسباني، فإدارة “الروسونيري” أبدت إعجابها بأداء الجزائري في النصف الثاني من الموسم مع “كروتوني”.

وأكدت ذات المصادر، أن المفاوضات لن تكون صعبة مع “نابولي” الذي يحاول التخلص من اللاعب “أوناس“، كما أن تواجد صديقه “بن ناصر” سيكون دفعة إضافية للاعب من أجل تقديم أفضل ما لديه في حالة انضمامه للفريق.

يذكر أن كل من “تورينو” وبعض أندية الكالتشيو مهتما كثيرا بالنجم الجزائري، لكن مستقبله يبقى بين ايدي إدارة “نابولي” حيث لا يزال “أوناس” مرتبطا بعقد مع “البارتينوبي”.