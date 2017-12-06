أوناس معروض للمُقايضة ويتجه للحاق بتايدر !!

يتجه الدولي الجزائري، آدم أوناس لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي، بعد قيام “نابولي” بعرضه للمُقايضة على بعض فرق “السيري آ”.

وأشار موقع “كالتشيونيوز24″، بأن “البيرتينوبي” اقترحوا على “بولونيا” مُبدالة الجناح الطائر بمتوسط الميدان “سيموني فيردي” بداية من جانفي 2018 الداخل.

وفي حالة تجسيد الصفقة على أرض الواقع، فإنّ لاعب “بوردو” السابق سينشط مع مواطنه، سفير تايدر، مما سيُسهل عملية إندماجه.

يُذكر في الأخير، بأن صاحب القدم اليُسرى مُقترح أيضا على “كييفو فيرونا” الراغب هو الآخر في استعارته لتدعيم قاطرته الأمامية.